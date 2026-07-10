В воронежских Семилуках «Дэу Нексия» насмерть сбила пешехода

По факту аварии в полиции организовали проверку. Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 74 ДТП, в том числе 44 — в Воронеже. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, 1 человек погиб.