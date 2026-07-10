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В воронежских Семилуках «Дэу Нексия» насмерть сбила пешехода

37-летний житель Воронежской области погиб под колесами иномарки.

Источник: Комсомольская правда

20-летний водитель на автомобиле «Дэу Нексия» 9 июля сбил в городе Семилуки Воронежской области 37-летнего пешехода. Авария произошла у дома № 37 по улице 30 Лет Октября. Пешеход шел со стороны улицы Курская в направлении переулка Заводской.

В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии в полиции организовали проверку. Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 74 ДТП, в том числе 44 — в Воронеже. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, 1 человек погиб.

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