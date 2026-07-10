В Краснодаре каменщик упал с 10 этажа и погиб

«Особое внимание будет уделено соблюдению требований охраны труда и наличию у работников средств индивидуальной защиты, — прокомментировал заместитель руководителя Межрегиональной территориальной Государственной инспекции труда в Краснодарском крае и Республике Адыгея Илья Кондратенко. — При выявлении нарушений к виновным лицам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».