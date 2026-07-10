Избивала и материла сына: в Омске будут судить 25-летнюю молодую мать

По версии следствия, с августа по декабрь 2025 года женщина ненадлежаще выполняла родительские обязанности в отношении своего двухлетнего сына. В этот период она пила, кричала матом на ребенка, не обеспечивала надлежащих бытовых условий для его развития и проживания. Также обвиняемая била мальчика по голове, лицу и телу, причиняя физическую боль.