Иностранец украл 200 литров дизеля под Волгоградом и сел в СИЗО

По версии следствия, с 5 по 30 июня 2026 года Денис Г. находился на полевом стане в Быковском районе. Он заметил двухсотлитровую бочку с дизелем и решил забрать ее себе. Топливо принадлежало местной жительнице. Ущерб составил 14 776 рублей.