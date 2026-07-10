На казахстанца трижды за день заявили в полицию

Причина — агрессивное поведение в общественных местах.
Первый инцидент произошел в городском автобусе, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вступил в конфликт с пассажиркой. Женщина обратилась в полицию. После выхода из автобуса он вновь устроил конфликт с другой женщиной на автобусной остановке, также сопровождая свои действия нецензурной бранью. Позже мужчина вступил в конфликт с велосипедистом, в ходе ссоры выбросил его велосипед, после чего тот также обратился в полицию.
«Сотрудники полиции установили и задержали нарушителя. В отношении него составлены материалы по двум фактам мелкого хулиганства, а также за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда мужчина подвергнут аресту сроком на 10 суток». Пресс-служба ДП Астаны.
Также стражи порядка напомнили казахстанцам, что нарушение общественного порядка, агрессивное поведение и неуважение к окружающим влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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