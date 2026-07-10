На казахстанца трижды за день заявили в полицию

Первый инцидент произошел в городском автобусе, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и вступил в конфликт с пассажиркой. Женщина обратилась в полицию. После выхода из автобуса он вновь устроил конфликт с другой женщиной на автобусной остановке, также сопровождая свои действия нецензурной бранью. Позже мужчина вступил в конфликт с велосипедистом, в ходе ссоры выбросил его велосипед, после чего тот также обратился в полицию.