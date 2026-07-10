Уснул после молитвы и лишился телефона: кража в мечети попала на видео в Астане

Как сообщает Департамент полиции Астаны, в столице раскрыта кража телефона в мечети.
«Ранним утром мужчина пришел на утреннюю молитву. Совершив ее, он решил отдохнуть и поставил свой мобильный телефон на зарядку рядом с собой. Этим воспользовался другой посетитель. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил оставленный без присмотра телефон и скрылся», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в тот же день по записям камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.
Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
«Внимательно относитесь к сохранности своего имущества и не оставляйте ценные вещи без присмотра в общественных местах. Если вы стали свидетелем преступления или пострадали от противоправных действий, следует незамедлительно обратиться на пульт 102», — напомнили в полиции.