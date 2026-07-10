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Уснул после молитвы и лишился телефона: кража в мечети попала на видео в Астане

В Астане у мужчины, который пришел в мечеть на утренний намаз, украли мобильный телефон. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Источник: Nur.kz

Как сообщает Департамент полиции Астаны, в столице раскрыта кража телефона в мечети.

«Ранним утром мужчина пришел на утреннюю молитву. Совершив ее, он решил отдохнуть и поставил свой мобильный телефон на зарядку рядом с собой. Этим воспользовался другой посетитель. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил оставленный без присмотра телефон и скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в тот же день по записям камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.

Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

«Внимательно относитесь к сохранности своего имущества и не оставляйте ценные вещи без присмотра в общественных местах. Если вы стали свидетелем преступления или пострадали от противоправных действий, следует незамедлительно обратиться на пульт 102», — напомнили в полиции.