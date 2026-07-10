Уснул после молитвы и лишился телефона: кража в мечети попала на видео в Астане

«Ранним утром мужчина пришел на утреннюю молитву. Совершив ее, он решил отдохнуть и поставил свой мобильный телефон на зарядку рядом с собой. Этим воспользовался другой посетитель. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил оставленный без присмотра телефон и скрылся», — говорится в сообщении.