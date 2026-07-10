«Попросил арбуз, а потом полоснул ножом»: полиция задержала волгоградца

Полицейские установили личность нападавшего — им оказался 57-летний волжанин, который сознался в содеянном. Как выяснили правоохранители, 4 июля 2026 года заявитель с детьми ночевал на пляже. Ночью к ним подошел пьяный мужчина и попросил арбуз. Хозяин передал ему нож, чтобы отрезать кусок. В ответ незваный гость неожиданно полоснул мужчину ножом по лицу, причинив резаную рану щеки и заушной области, а затем скрылся.