В Сирии задержали устроивших взрывы во время визита Макрона

Инцидент произошел 7 июля в центре сирийской столицы. Взрывные устройства были заложены в мусорный бак и припаркованный автомобиль рядом со зданием Министерства туризма. Бомбы сдетонировали в момент, когда саперы пытались их обезвредить. В результате теракта один человек погиб, более 30 получили ранения, в том числе четверо полицейских. Также сообщалось о ранении заместителя министра туризма Сирии Фараджа аль-Кашкуша.