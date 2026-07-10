В Сирии задержали устроивших взрывы во время визита Макрона

Силы внутренней безопасности Сирии задержали группу террористов, совершивших серию взрывов в Дамаске в день визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил глава провинциального управления МВД генерал Ахмед ад-Даллати в эфире телеканала Al Ikhbariya.
По словам генерала, в ходе расследования подтвердилась причастность задержанных к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)*. Силовики провели серию спецопераций в Дамаске и его окрестностях, в результате которых все члены ячейки были взяты под стражу.
Инцидент произошел 7 июля в центре сирийской столицы. Взрывные устройства были заложены в мусорный бак и припаркованный автомобиль рядом со зданием Министерства туризма. Бомбы сдетонировали в момент, когда саперы пытались их обезвредить. В результате теракта один человек погиб, более 30 получили ранения, в том числе четверо полицейских. Также сообщалось о ранении заместителя министра туризма Сирии Фараджа аль-Кашкуша.
Взрывы прогремели недалеко от отеля Four Seasons, где остановился Эмманюэль Макрон. Как отмечает телеканал Al Hadath, кортеж французского президента покинул этот район всего за 15 минут до детонации, поэтому глава Франции и сопровождавшие его лица не пострадали.
* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации