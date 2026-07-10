На Красноярском водохранилище спасли рыбака, лодка которого затонула

Мужчина доплыл до острова и, оказавшись на берегу, позвонил спасателям. На место выдвинулись спасатели Краснотуранской станции. Они нашли пострадавшего, эвакуировали его и доставили в Краснотуранск. Сейчас его жизни ничего не угрожает.