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На Красноярском водохранилище спасли рыбака, лодка которого затонула

Происшествие случилось неподалеку от острова Лебяжий.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском водохранилище спасли рыбака из тонущей лодки. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». Утром 10 июля 50-летний мужчина вышел за уловом. Неподалеку от острова Лебяжий резиновая лодка стала спускать воздух, рыбак оказался в воде.

Мужчина доплыл до острова и, оказавшись на берегу, позвонил спасателям. На место выдвинулись спасатели Краснотуранской станции. Они нашли пострадавшего, эвакуировали его и доставили в Краснотуранск. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спасатели напоминают: перед выходом на водоем проверяйте состояние лодки и всегда надевайте спасательный жилет. Соблюдение этих правил может спасти вам жизнь.