Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА утром 10 июля

Беспилотную опасность отменили в Воронежской области в 10:43 пятницы, 10 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Особый режим сохранялся в регионе около часа. За время его действия тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявляли в Россошанском районе.
Информации о сбитых в регионе беспилотниках не поступало.
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