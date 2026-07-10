Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА утром 10 июля

Особый режим действовал в регионе около часа.

Источник: АиФ Воронеж

Беспилотную опасность отменили в Воронежской области в 10:43 пятницы, 10 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Особый режим сохранялся в регионе около часа. За время его действия тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявляли в Россошанском районе.

Информации о сбитых в регионе беспилотниках не поступало.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше