Гомельчанин остался без квартиры из-за мошенников

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Телефонные мошенники убедили жителя Гомеля продать квартиру, сообщили в пресс-службе СК.
По данным следствия, в мае 60-летнему гомельчанину позвонила якобы сотрудница службы доставки и сказала, что курьер везет ему посылку из Минска. Мужчина ничего не заказывал, но продолжил разговаривать, сообщив код из СМС.
После с ним связывались «представители» государственных органов: предприятия по надзору за электросвязью, Следственного комитета, а также комитета по недвижимости. Звонившие заверили, что под видом доставки мошенники скачали из телефона мужчины его личные данные и оформили счет в банке для перечисления похищенных денег.
Настоящие злоумышленники убедили мужчину продать свое жилье, чтобы поймать несуществующих мошенников.
«Для поимки злоумышленников его уговорили “временно” продать квартиру», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что после сделки и расчета с риэлтором гомельчанин передал вырученные от квартиры деньги девушке-курьеру, оставив себе с разрешения куратора 200 долларов.
В СК добавили, что мужчина договорился с новыми владельцами, что будет переезжать в течение двух недель. На самом деле он ожидал завершения «спецоперации». Ему позвонил куратор из «комитета по недвижимости» и сказал, что для оперативной работы нужно взять микрозайм на 5000 рублей.
Неработающий гомельчанин обратился в рекомендованную фирму и оформил два дорогих телефона в рассрочку в салоне сотовой связи. Их мужчина передал курьеру, а взамен получил 3500 долларов. Валюту он обменял на белорусские рубли и перевел на чужой счет, взяв себе 100 рублей.
Всего в ходе «спецоперации» житель Гомеля перевел мошенникам около 145 тысяч рублей. Когда в мессенджере исчезла переписка с куратором, он понял, что его обманули, и обратился в милицию.
Курьер тоже жертва.
По сообщению СК, была установлена личность курьера: деньги от продажи квартиры забирала 26-летняя жительница Гродно. Она также стала жертвой телефонных мошенников. Для обмана девушки злоумышленники использовали историю с заменой домофона, похищением ее персональных данных и открытием счета для финансирования терроризма.
Жертва, согласившись сотрудничать якобы со спецслужбами в качестве инкассатора, за неделю выполнила «секретные задания» по перевозке денег из Солигорска, Гомеля, Бобруйска в Москву.