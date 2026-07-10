Гомельчанин остался без квартиры из-за мошенников

В СК добавили, что мужчина договорился с новыми владельцами, что будет переезжать в течение двух недель. На самом деле он ожидал завершения «спецоперации». Ему позвонил куратор из «комитета по недвижимости» и сказал, что для оперативной работы нужно взять микрозайм на 5000 рублей.