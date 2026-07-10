Инцидент с пассажиром произошел на станции метро «Петровщина» в Минске

Так, в пятницу на Московсковской линии метро в Минске произошла остановка поездов. Причиной стал инцидент на станции метро «Петровщина». В пресс-службе сообщили, что в 10.16 на «Петровщине» произошел инцидент с пассажиром, не уточняя однако, что именно случилось.