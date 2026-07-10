Инцидент с пассажиром произошел на станции метро «Петровщина» в Минске

В Минске инцидент с пассажиром произошел на станции метро «Петровщина» 10 июля. Подробности сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.
Так, в пятницу на Московсковской линии метро в Минске произошла остановка поездов. Причиной стал инцидент на станции метро «Петровщина». В пресс-службе сообщили, что в 10.16 на «Петровщине» произошел инцидент с пассажиром, не уточняя однако, что именно случилось.
Приостановка поездов на линии не стала длительной. И уже в 10.23 движение поездов восстановили. Метрополитен вернулся к работе в штатном режиме.
К слову, несколькими часами ранее 10 июля на Московской линии также временно останавливалось движение электропоездов. Тогда это произошло по техническим причинам В 07.50 движение поездов было остановлено, а в 07.58 работу возобновили.