Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инцидент с пассажиром произошел на станции метро «Петровщина» в Минске

В Минске на станции метро «Петровщина» произошел инцидент с пассажиром.

Источник: Комсомольская правда

В Минске инцидент с пассажиром произошел на станции метро «Петровщина» 10 июля. Подробности сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.

Так, в пятницу на Московсковской линии метро в Минске произошла остановка поездов. Причиной стал инцидент на станции метро «Петровщина». В пресс-службе сообщили, что в 10.16 на «Петровщине» произошел инцидент с пассажиром, не уточняя однако, что именно случилось.

Приостановка поездов на линии не стала длительной. И уже в 10.23 движение поездов восстановили. Метрополитен вернулся к работе в штатном режиме.

К слову, несколькими часами ранее 10 июля на Московской линии также временно останавливалось движение электропоездов. Тогда это произошло по техническим причинам В 07.50 движение поездов было остановлено, а в 07.58 работу возобновили.