Мать, убившая дочь, сделала шокирующее признание

На видео из зала суда Екатерина заявляет, что сожалеет о содеянном. Однако полное отсутствие эмоций на ее лице как во время избрания меры пресечения, так и на кадрах допросов говорит об обратном. Причины, толкнувшие ее на преступление, не укладываются в голове. Женщина утверждает, что до убийства ее довели родственники — собственная мать, муж и ребенок. С ними Екатерина Н. регулярно ссорилась. Членам семьи якобы не нравилось ее поведение, о чем они неоднократно говорили.