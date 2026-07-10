Мать, убившая дочь, сделала шокирующее признание

Мать найденной мертвой пятилетней девочки на железнодорожной насыпи в Ачинске делает страшные признания. Она заявила следователям, что убила дочку, потому что ненавидела ее. На допросах женщина все рассказывает хладнокровно, без капли сожаления. А ведь саму беглянку искали сотни людей, переживая и за ее жизнь.
Новые подробности резонансной истории — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Детали поиска матери, которая убила ребенка и пустилась в бега.
Екатерина Н. с дочкой ушли из дома в Ачинске 27 июня. Но ориентировку волонтеры отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» получили только через два дня. В сообщении от полиции было указано, что женщина попала на камеры видеонаблюдения в Красноярске. Но одна!
«Где ребенок? Ситуация очень тревожная. Прошу вашей помощи», — сразу же в нашу редакцию обратилась руководитель отряда Светлана Торгашина. Так же она обзвонила другие СМИ.
Хотя в тот момент казалось: что могло случиться? Скорее, обычная бытовая ссора с мужем, вот и ушла жена из дома с дочкой. А то, что одна засветилась на камерах, — так может в магазин вышла, а ребенка с кем-то оставила.
Позже женщину засекли в Элите — поселке рядом с Красноярском. Туда сразу же выехали волонтеры. Появилось подтверждение — снова Екатерину зафиксировали камеры видеонаблюдения. А потом появились и очевидцы, которые сообщили, что видели ее в поселке садящейся в машину.
«Получаем дополнительную информацию — Екатерину видели за пределами Красноярского края. Инфогруппа включается в работу мгновенно: по группам в соцсетях размещают ориентировки одновременно несколько человек. Просим помощи у новосибирских коллег-поисковиков, даем информацию в их группе. Понимаем, что этого недостаточно, обращаемся к нашим добровольцам. Ребята очень быстро включаются в работу и без перерыва рассылают ориентировку в Томск, Новосибирск и Кемерово — друзьям, коллегам, в чаты по различным направлениям», — рассказывают волонтеры.
Все уже знают о страшном — пропавшую девочку 5 июля нашли в кустах на железнодорожной насыпи в Ачинске. Но еще никто не хочет верить в то, что ее убила собственная мать. Найти бы ее живой — вот главная задача поисковиков.
«И наконец-то мы получаем плоды усилий множества людей — утром 7 июля нам пишет мужчина и сообщает, что подвозил разыскиваемую нами женщину на выезде из Новосибирска по пути в Томск. А в 12.00 этого же дня поступает уже другое сообщение — девушка видела пропавшую в Новосибирске, сообщает примерный адрес. Передаем информацию полиции и новосибирским коллегам», — вспоминают детали поиска в отряде.
И вот вечером 7 июля приходит долгожданная новость: «Екатерина найдена. Жива!».
Призналась в убийстве.
А уже ночью СК опубликовал официальный пресс-релиз, в котором сказано, что женщина призналась в убийстве дочери. На кадрах опубликованного Следкомом видео Екатерина спокойно подписывает протоколы. Она говорит, что понимает, почему ее задержали.
На следственном эксперименте подозреваемая в деталях рассказала и показала, как расправлялась с дочерью. Мать увела девочку в безлюдное место к железнодорожной насыпи. Там она зажала ребенку рот и нос. Дочь отчаянно сопротивлялась и звала на помощь. Когда малышка перестала двигаться, Екатерине показалось, что та еще дышит. Женщина прождала 15 минут, убедилась в смерти ребенка и ушла.
«Далеко тело не хотела прятать, чтобы ее нашли и похоронили», — объяснила выбор места следователям подозреваемая.
На видео из зала суда Екатерина заявляет, что сожалеет о содеянном. Однако полное отсутствие эмоций на ее лице как во время избрания меры пресечения, так и на кадрах допросов говорит об обратном. Причины, толкнувшие ее на преступление, не укладываются в голове. Женщина утверждает, что до убийства ее довели родственники — собственная мать, муж и ребенок. С ними Екатерина Н. регулярно ссорилась. Членам семьи якобы не нравилось ее поведение, о чем они неоднократно говорили.
Женщина заявила, что пятилетняя дочь ее «гнобила», называла «дурой» и «никчемной». Горе-мать решила бесчеловечно расправиться с невинной девочкой, перенеся на нее всю свою агрессию.
«Я уходила из семьи несколько раз, но мать меня всеми правдами и неправдами пыталась вернуть к мужу. Я возвращалась, — рассуждает фигурантка на видео из зала суда. — Я достойна наказания. Самого обычного. Ни большого, ни маленького. Маленького не заслуживаю, большого тоже — это перебор».
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Екатерину в СИЗО как минимум до 29 августа. Следственный комитет официально предъявил женщине обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Специалистам предстоит выяснить, отдавала ли мать отчет своим действиям. По предварительной информации СК, ранее она проходила амбулаторное лечение в психоневрологическом диспансере, но на официальном учете не состояла. В рамках расследования уголовного дела Екатерине назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Именно врачи ответят на главный вопрос: была ли женщина вменяема в момент, когда лишала жизни собственного ребенка, или чудовищный поступок стал следствием тяжелого расстройства.
Напомним, в Туве тысячи людей несколько дней искали двух пропавших школьниц. 9 июля девочек нашли мертвыми. Предварительно, обе утонули.