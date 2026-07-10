В Москве перекрыли канал незаконной миграции

Волк добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками в составе организованной группы за денежное вознаграждение изготавливал и реализовывал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость их услуг варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей. «В ходе обыска по адресу проживания фигуранта обнаружено свыше 50 комплектов документов с признаками подделки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила представитель ведомства.