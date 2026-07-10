В Москве перекрыли канал незаконной миграции

«Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Юго-Восточного административного округа столицы и регионального управления ФСБ России перекрыли еще один канал незаконной миграции. Подозреваемый — приезжий из ближнего зарубежья — задержан с поличным в момент передачи фиктивных документов заказчику», — написала она в «Максе».
Волк добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками в составе организованной группы за денежное вознаграждение изготавливал и реализовывал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость их услуг варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей. «В ходе обыска по адресу проживания фигуранта обнаружено свыше 50 комплектов документов с признаками подделки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила представитель ведомства.
По словам Волк, установлено, что для сбыта фальшивых документов соучастники встречались в одном из кафе на юге столицы. «Там задержаны восемь иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства», — рассказала она. В отношении четверых работников заведения и четверых посетителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
По факту незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в отношении владельца кафе проводится проверка. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован.