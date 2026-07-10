В Тюменской области подростки совершили диверсию на железной дороге

В Следственном комитете России напомнили, что иностранные спецслужбы активно вербуют граждан, в том числе несовершеннолетних, через мессенджеры для совершения преступлений. Ведомство призывает незамедлительно сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. В СК также подчеркнули, что добровольный отказ от террористической деятельности согласно ст. 31 УК РФ освобождает лицо от уголовной ответственности.