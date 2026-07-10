В Тюменской области подростки совершили диверсию на железной дороге

Следственные органы Центрального следственного управления на транспорте СК России завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 18-летнего жителей Тюменской области. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).
По данным следствия, в июле 2025 года фигуранты получили задание от представителя иностранного государства повредить железнодорожное оборудование, обеспечивающее безопасность движения поездов на участке Тюмень — Утяшево Свердловской железной дороги. За выполнение диверсии им было обещано денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
Преступный умысел не был доведен до конца: в момент повреждения оборудования сработала сигнализация, что заставило злоумышленников скрыться. Тяжких последствий удалось избежать. Подростки были задержаны в результате совместной операции следователей СК на транспорте, сотрудников УФСБ и транспортной полиции. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемых под стражу.
На данный момент расследование завершено, собранная доказательственная база позволила передать уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению заказчиков преступления.
В Следственном комитете России напомнили, что иностранные спецслужбы активно вербуют граждан, в том числе несовершеннолетних, через мессенджеры для совершения преступлений. Ведомство призывает незамедлительно сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. В СК также подчеркнули, что добровольный отказ от террористической деятельности согласно ст. 31 УК РФ освобождает лицо от уголовной ответственности.