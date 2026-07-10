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ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре

В Энергодаре совершена атака Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом.

Источник: © РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Энергодаре, являющемся городом-спутником Запорожской АЭС. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

«В городе Энергодаре совершена атака по многоквартирному дому, благо пострадавших нет», — написал Балицкий в своем канале на платформе «Макс».

Как уточнил губернатор, в настоящее время проводится оценка нанесенных повреждений.

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