ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Энергодаре, являющемся городом-спутником Запорожской АЭС. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.
«В городе Энергодаре совершена атака по многоквартирному дому, благо пострадавших нет», — написал Балицкий в своем канале на платформе «Макс».
Как уточнил губернатор, в настоящее время проводится оценка нанесенных повреждений.
Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.Читать дальше