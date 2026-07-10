В Братске мужчину осудили условно за мошенничество с НДС на 16 млн рублей

В Братске городской суд вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя.
— В период с 2021 по 2024 год подсудимый, являясь руководителем двух взаимозависимых организаций, разработал схему по незаконному возмещению НДС из федерального бюджета. Чтобы получить право на возмещение налога в размере более 16 миллионов рублей, он искусственно вовлёк в сделку третье лицо, — сообщает объединённая пресс-служба судов Иркутской области.
Однако противоправные действия не были доведены до конца — по результатам проверки сотрудники ФНС отказали в возмещении НДС, предотвратив ущерб бюджету.
В судебном заседании подсудимый вину не признал.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.