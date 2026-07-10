В Братске мужчину осудили условно за мошенничество с НДС на 16 млн рублей

— В период с 2021 по 2024 год подсудимый, являясь руководителем двух взаимозависимых организаций, разработал схему по незаконному возмещению НДС из федерального бюджета. Чтобы получить право на возмещение налога в размере более 16 миллионов рублей, он искусственно вовлёк в сделку третье лицо, — сообщает объединённая пресс-служба судов Иркутской области.