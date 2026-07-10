Густой дым над Астаной: в МЧС показали видео с горящего полигона

В районе Байконыр продолжаются работы по тушению пожара на территории полигона твердых бытовых отходов. Для координации действий создан оперативный штаб, а руководство МЧС находится на месте происшествия.
Всего в тушении задействованы порядка 90 человек личного состава и более 40 единиц техники, — говорится в сообщении. Территория разделена на четыре участка тушения, где задействованы пять ручных и один лафетный пожарный ствол.
Чтобы не допустить распространения огня, вдоль кромки горения инженерная техника отсыпает инертный материал. С западной стороны полигона также построили временную насыпь длиной около 200 метров для доставки материалов к очагам пожара. На данный момент выполнено порядка 150 рейсов по доставке материалов для засыпки очагов горения, — добавили в МЧС.
Работы осложняют сильное задымление и рыхлая структура складированного мусора, из-за чего пожарной и вспомогательной технике сложно передвигаться по территории. Ситуация находится под контролем. Спасатели продолжают работы до полной ликвидации возгорания.