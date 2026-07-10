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Густой дым над Астаной: в МЧС показали видео с горящего полигона

В районе Байконыр продолжают тушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов. На месте круглосуточно работают около 90 человек и более 40 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В районе Байконыр продолжаются работы по тушению пожара на территории полигона твердых бытовых отходов. Для координации действий создан оперативный штаб, а руководство МЧС находится на месте происшествия.

Всего в тушении задействованы порядка 90 человек личного состава и более 40 единиц техники, — говорится в сообщении. Территория разделена на четыре участка тушения, где задействованы пять ручных и один лафетный пожарный ствол.

Чтобы не допустить распространения огня, вдоль кромки горения инженерная техника отсыпает инертный материал. С западной стороны полигона также построили временную насыпь длиной около 200 метров для доставки материалов к очагам пожара. На данный момент выполнено порядка 150 рейсов по доставке материалов для засыпки очагов горения, — добавили в МЧС.

Работы осложняют сильное задымление и рыхлая структура складированного мусора, из-за чего пожарной и вспомогательной технике сложно передвигаться по территории. Ситуация находится под контролем. Спасатели продолжают работы до полной ликвидации возгорания.

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