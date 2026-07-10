Житель Курской области кулаками помял машину воронежца

В начале июня в поселке Анна между мужчинами возник конфликт на почве личной неприязни. Спасаясь от драки, автовладелец сел в машину и попытался уехать. В ответ на это его разъяренный оппонент нанес раз сильно ударил кулаком по кузову машины. Позже владелец обнаружил на машине глубокие вмятины и царапины лакокрасочного покрытия.