Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Курской области кулаками помял машину воронежца

Хулигану грозит до двух лет лишения свободы.

В полицию обратился 26-летний житель Аннинского района Воронежской области. Мужчина рассказал, что незнакомец повредил его автомобиль «Лада Гранта».

В начале июня в поселке Анна между мужчинами возник конфликт на почве личной неприязни. Спасаясь от драки, автовладелец сел в машину и попытался уехать. В ответ на это его разъяренный оппонент нанес раз сильно ударил кулаком по кузову машины. Позже владелец обнаружил на машине глубокие вмятины и царапины лакокрасочного покрытия.

По подозрению в повреждении имущества полицейские задержали ранее судимого 31-летнего жителя Курской области, который приехал в наш регион на заработки.

По факту возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Тем временем уточняется точная сумма ущерба.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше