Сержанта осудили за избиение солдата-срочника на западе Казахстана

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сержант был обвинен органами следствия в совершении действий, выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшие существенный вред здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 451 УК).
«Являясь ответственным за военнослужащих срочной службы, подсудимый нанес военнослужащему повреждения, повлекшие вред его здоровью средней тяжести», — рассказали в Военном суде.
Прокурор просил назначить наказание, связанное с лишением свободы. Подсудимый вину не признал, просил его оправдать, гражданский иск признал частично и просил взыскать в пользу потерпевшего только судебные расходы на оплату услуг представителя.
Потерпевший просил назначить подсудимому наказание в соответствии с законом и удовлетворить гражданский иск.
Вина подсудимого подтверждена заключением судебной экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и эксперта.
Военный суд Актюбинского гарнизона признал сержанта виновным по ч. 1 ст. 451 УК и приговорил его к 1 году лишения свободы.
В пользу потерпевшего взыскано 700 тыс. тенге в счет компенсации морального вреда и 900 тыс. тенге судебных расходов на оплату услуг представителя.
Приговор не вступил в законную силу.