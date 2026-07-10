Авиабомбу ФАБ-200 обнаружили при земляных работах в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда во время земляных работ обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
В региональном МЧС сообщили о находке времен ВОВ — авиабомбе ФАБ-200. В ведомстве отметили, что на место обнаружения бомбы направят пиротехнический расчет Донского спасательного центра, специалисты в ближайшее время уничтожат взрывоопасный предмет с соблюдением мер безопасности.
Ранее сообщалось об аналогичной находке на территории этого же Дзержинского района областной столицы.
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