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Авиабомбу ФАБ-200 обнаружили при земляных работах в Волгограде

На снаряд наткнулись в Дзержинском районе города.

В Дзержинском районе Волгограда во время земляных работ обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

В региональном МЧС сообщили о находке времен ВОВ — авиабомбе ФАБ-200. В ведомстве отметили, что на место обнаружения бомбы направят пиротехнический расчет Донского спасательного центра, специалисты в ближайшее время уничтожат взрывоопасный предмет с соблюдением мер безопасности.

Ранее сообщалось об аналогичной находке на территории этого же Дзержинского района областной столицы.

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