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Трамвай насмерть задавил 90-летнего пенсионера на Просвещения

Пострадавший скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Трамвай насмерть сбил 90-летнего пенсионера на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Просвещения днем 9 июля. 90-летний пешеход переходил пути по пешеходному переходу, но на красный свет. 46-летняя вагоновожатая не успела затормозить и остановить многотонную машину.

— Мужчину с травмами средней тяжести доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти — он скончался, — добавили в полиции.

Сейчас полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее «КП-Петербург» писала, что легковушка перевернулась на Московском шоссе, у выезда из Шушар. Машина не остановилась даже после падения на крышу — ее еще несколько метров протащило по асфальту.