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Самарского полицейского уволили в связи с утратой доверия

В Самаре экс-командир взвода полка ДПС потерял доверие из-за нарушений закона.

Источник: Комсомольская правда

Командира взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре уволили из-за утраты доверия. Сведения об этом внесли в федеральный реестр лиц, уволенных за коррупционные нарушения, пишет «Самарская газета».

«Основанием для увольнения стали нарушения закона “О противодействии коррупции” и “О службе в органах внутренних дел РФ”», — говорится в сообщении.

Эти законы обязывают своевременно информировать работодателя о возможном конфликте интересов. Бывший командир взвода одной из рот батальона полка ДПС включен в реестр уволенных за нарушения.

Напомним, Орынбасар Бекешев лишился должности в связи с утратой доверия. Также уволили экс-чиновника Рашида Галимова из-за утраты доверия.