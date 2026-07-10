Самарского полицейского уволили в связи с утратой доверия

Командира взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре уволили из-за утраты доверия. Сведения об этом внесли в федеральный реестр лиц, уволенных за коррупционные нарушения, пишет «Самарская газета».
«Основанием для увольнения стали нарушения закона “О противодействии коррупции” и “О службе в органах внутренних дел РФ”», — говорится в сообщении.
Эти законы обязывают своевременно информировать работодателя о возможном конфликте интересов. Бывший командир взвода одной из рот батальона полка ДПС включен в реестр уволенных за нарушения.
Напомним, Орынбасар Бекешев лишился должности в связи с утратой доверия. Также уволили экс-чиновника Рашида Галимова из-за утраты доверия.