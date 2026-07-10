Житель Петербурга отдал мошенникам 37,4 млн руб. из семейного сейфа

По предварительной информации, злоумышленники в течение нескольких дней обрабатывали сына предпринимателя, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Убедив молодого человека в необходимости проведения «проверки» денежных средств, они направили к нему курьера. Находясь в квартире на Крестовском острове, сообщник преступников вскрыл сейф и похитил 37,4 млн рублей.