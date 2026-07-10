Житель Петербурга отдал мошенникам 37,4 млн руб. из семейного сейфа

В Санкт-Петербурге расследуют крупное мошенничество: 21-летний молодой человек, доверившись телефонным аферистам, предоставил неизвестному доступ к семейному сейфу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
По предварительной информации, злоумышленники в течение нескольких дней обрабатывали сына предпринимателя, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Убедив молодого человека в необходимости проведения «проверки» денежных средств, они направили к нему курьера. Находясь в квартире на Крестовском острове, сообщник преступников вскрыл сейф и похитил 37,4 млн рублей.
Полиция оперативно вышла на след предполагаемого курьера. Уже на следующее утро правоохранители задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).