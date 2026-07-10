Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Петербурга отдал мошенникам 37,4 млн руб. из семейного сейфа

21-летний петербуржец лишился 37,4 млн рублей, открыв дверь «курьеру» мошенников. Аферисты в течение нескольких дней обрабатывали молодого человека по телефону. Полиция задержала 18-летнего подозреваемого, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге расследуют крупное мошенничество: 21-летний молодой человек, доверившись телефонным аферистам, предоставил неизвестному доступ к семейному сейфу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По предварительной информации, злоумышленники в течение нескольких дней обрабатывали сына предпринимателя, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств. Убедив молодого человека в необходимости проведения «проверки» денежных средств, они направили к нему курьера. Находясь в квартире на Крестовском острове, сообщник преступников вскрыл сейф и похитил 37,4 млн рублей.

Полиция оперативно вышла на след предполагаемого курьера. Уже на следующее утро правоохранители задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).