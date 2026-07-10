В Самаре у матери погибшего участника СВО похитили 850 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время обыска в квартире предполагаемого злоумышленника было изъято более 140 тыс. рублей. Силовики выяснили, что остальную сумму он потратил на личные нужды или проиграл.