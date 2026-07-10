В ДТП под Волгоградом погибли два человека, четверо травмированы

В Быковском районе Волгоградской области в столкновении автомобилей погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительной информации, на 628-м километре федеральной автодороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 23-летний водитель машины «ВАЗ 211440» пошел на обгон. При выполнении маневра он выехал на встречную полосу, но не выдержал боковой интервал между своим транспортным средством и двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ 33021».
Произошло столкновение. «ВАЗ» выехал на левую обочину, далее — в кювет, где перевернулся. Два пассажира от полученных травм скончались. Оба водителя и еще два пассажира «легковушки», включая 17-летнего юношу, доставлены в медучреждение.