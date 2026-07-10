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Количество пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом выросло до 4-х

Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Быковском районе накануне.

Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Быковском районе накануне, 9 июля. В 18−00 час. на 628 км ФАД Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» ВАЗ 211440 под управлением 23-летнего водителя при обгоне вылетел на встречную полосу, и, не выдержав боковой интервал, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении ГАЗ 33021.

От удара легковушка выскочила на левую обочину и перевернулась. В результате ДТП два пассажира ВАЗ от полученных травм скончались, оба водителя и ещё два пассажира легкового автомобиля, включая 17-летнего подростка, доставлены в медучреждение, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом ДТП погибли двое, еще двое пострадали.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.