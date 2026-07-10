Количество пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом выросло до 4-х

От удара легковушка выскочила на левую обочину и перевернулась. В результате ДТП два пассажира ВАЗ от полученных травм скончались, оба водителя и ещё два пассажира легкового автомобиля, включая 17-летнего подростка, доставлены в медучреждение, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.