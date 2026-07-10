На Кубани пресекли сбыт контрафактного алкоголя

По данным ведомства, подозреваемые перевозили нелегальную продукцию в тайнике, оборудованном в днище автомобильного прицепа. Алкогольсодержащая жидкость предназначалась для последующего сбыта на территории Краснодарского края.
В Темрюкском районе оперативники обнаружили ангар, где участники группы подготовили емкости и оборудование для розлива и дальнейшей реализации контрафактной продукции.
Задержаны житель Краснодарского края и двое его сообщников из Кабардино-Балкарии. По факту незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.