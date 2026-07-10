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Хирурги спасли сибиряка, в позвоночнике которого застряла ножка стула

В Красноярске врачи вылечили мужчину, получившего тяжелую травму: кусок древесины проткнул ему живот и дошел до позвоночника.

Источник: Российская газета

В Красноярске врачи вылечили мужчину, получившего тяжелую травму: кусок древесины проткнул ему живот и дошел до позвоночника.

Житель Красноярского края попал в больницу из-за несчастного случая. Мужчина встал на стул, и тот сломался под ним. При этом одна из деревянных ножек пробила брюшную стенку и прошла через живот до позвоночника.

В больнице района, где живет пострадавший, провели экстренную операцию, в ходе которой устранили повреждения кишечника и удалили видимую часть деревянной ножки, рассказали в краевом минздраве.

После хирургического вмешательства и реабилитации мужчина продолжал чувствовать боль в спине. Сибиряк обратился к специалистам Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи.

Врачи БСМП провели несколько исследований и обнаружили в позвоночнике инородное тело — еще одну часть деревянной ножки стула.

После двухэтапного хирургического вмешательства фрагмент мебели удалось убрать из позвоночника пациента. Выяснилось, что кусок древесины прошел через пару позвонков и межпозвоночный диск, только чудом не повредив спинной мозг.

Хирурги заменили утратившие функцию позвонки на импланты.

Пациента выписали из больницы через две недели после операции. Этап восстановления займет несколько месяцев.