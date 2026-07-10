Хирурги спасли сибиряка, в позвоночнике которого застряла ножка стула

В Красноярске врачи вылечили мужчину, получившего тяжелую травму: кусок древесины проткнул ему живот и дошел до позвоночника.
Житель Красноярского края попал в больницу из-за несчастного случая. Мужчина встал на стул, и тот сломался под ним. При этом одна из деревянных ножек пробила брюшную стенку и прошла через живот до позвоночника.
В больнице района, где живет пострадавший, провели экстренную операцию, в ходе которой устранили повреждения кишечника и удалили видимую часть деревянной ножки, рассказали в краевом минздраве.
После хирургического вмешательства и реабилитации мужчина продолжал чувствовать боль в спине. Сибиряк обратился к специалистам Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи.
Врачи БСМП провели несколько исследований и обнаружили в позвоночнике инородное тело — еще одну часть деревянной ножки стула.
После двухэтапного хирургического вмешательства фрагмент мебели удалось убрать из позвоночника пациента. Выяснилось, что кусок древесины прошел через пару позвонков и межпозвоночный диск, только чудом не повредив спинной мозг.
Хирурги заменили утратившие функцию позвонки на импланты.
Пациента выписали из больницы через две недели после операции. Этап восстановления займет несколько месяцев.