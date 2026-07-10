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«Участвовал в групповых действиях сексуального характера, не говоря о своем положительном ВИЧ-статусе». Отряд спецназа задержал лжесвященника в Беларуси

Спецназ задержал в Орше лжесвященника, устраивавшего дома оргии и ритуалы.

Источник: Комсомольская правда

Спецназ задержал в в Оршанском районе лжесвященника, устраивавшего дома оргии и ритуалы. Подробности БелТА озвучили в Министерстве внутренних дел.

Оперативниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отдельного отряда спецназначения «Рысь» был задержан лжесвященник.

Как было установлено, 40-летний житель Витебской области организовал, а также руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Для популяризации своей деятельности, привлечения новых последователей фигурант создал и администрировал группы в социальных сетях. Он предлагал церковные услуги, а также публиковал порнографические материалы.

Мужчина переписывался как с белорусами, так и с иностранцами для проведения за деньги для них религиозных ритуалов, обрядов, церемоний. Он мог это делать как удаленно, так и с выездом по месту жительства. Деньги задержанный собирал якобы на благоустройство храма, но на самом деле тратил их на алкоголь.

В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие.

«При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерения о самоубийстве», — рассказали в МВД.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, кражу религиозных предметов.

Следователи завели уголовные дела за незаконную деятельность религиозной организации, за изготовление и распространение порнографических материалов. Фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Ранее под Мозырем белорус упал с крыльца магазина под колеса фуры и погиб.

Тем временем в Могилеве на предприятии сварщик погиб, когда открыл двери грузового лифта.

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