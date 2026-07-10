«Участвовал в групповых действиях сексуального характера, не говоря о своем положительном ВИЧ-статусе». Отряд спецназа задержал лжесвященника в Беларуси

Мужчина переписывался как с белорусами, так и с иностранцами для проведения за деньги для них религиозных ритуалов, обрядов, церемоний. Он мог это делать как удаленно, так и с выездом по месту жительства. Деньги задержанный собирал якобы на благоустройство храма, но на самом деле тратил их на алкоголь.