«Участвовал в групповых действиях сексуального характера, не говоря о своем положительном ВИЧ-статусе». Отряд спецназа задержал лжесвященника в Беларуси

Спецназ задержал в в Оршанском районе лжесвященника, устраивавшего дома оргии и ритуалы. Подробности БелТА озвучили в Министерстве внутренних дел.
Оперативниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отдельного отряда спецназначения «Рысь» был задержан лжесвященник.
Как было установлено, 40-летний житель Витебской области организовал, а также руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. Для популяризации своей деятельности, привлечения новых последователей фигурант создал и администрировал группы в социальных сетях. Он предлагал церковные услуги, а также публиковал порнографические материалы.
Мужчина переписывался как с белорусами, так и с иностранцами для проведения за деньги для них религиозных ритуалов, обрядов, церемоний. Он мог это делать как удаленно, так и с выездом по месту жительства. Деньги задержанный собирал якобы на благоустройство храма, но на самом деле тратил их на алкоголь.
В своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых сам принимал участие.
«При этом не предупреждал партнеров о своем положительном ВИЧ-статусе, ставя их в опасность заражения. Кроме того, подвергал насилию знакомого, в связи с чем тот высказывал намерения о самоубийстве», — рассказали в МВД.
Ранее мужчина уже отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, кражу религиозных предметов.
Следователи завели уголовные дела за незаконную деятельность религиозной организации, за изготовление и распространение порнографических материалов. Фигурант находится в изоляторе временного содержания.
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