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В МЧС Москвы опровергли информацию о ЧП на столичном НПЗ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пресс-служба столичного главка МЧС РФ опровергла появившуюся в интернете информацию о происшествии на Московском НПЗ.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», — сказали в ведомстве.

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