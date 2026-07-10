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Продажа банковской карты в мессенжере обернулась воронежцу уголовным сроком и штрафом

Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте средств платежей.

Источник: Комсомольская правда

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор в отношении местного жителя и признал его виновным по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Было установлено, что в октябре 2025 года подсудимый за вознаграждение приобрел у малознакомого лица электронное платежное средство, после чего через мессенджер Telegram продал его неустановленному гражданину. Воронежец не имел права распоряжаться картой и осознавал, что передача третьим лицам запрещена законом.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с осужденного взыскана в доход государства сумма в размере 25 тысяч рублей, полученная им за незаконную сделку. Приговор вступил в законную силу.

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