Продажа банковской карты в мессенжере обернулась воронежцу уголовным сроком и штрафом

Было установлено, что в октябре 2025 года подсудимый за вознаграждение приобрел у малознакомого лица электронное платежное средство, после чего через мессенджер Telegram продал его неустановленному гражданину. Воронежец не имел права распоряжаться картой и осознавал, что передача третьим лицам запрещена законом.