РЕН ТВ: в центре Москвы в ДТП с рейсовым автобусом пострадал 31 человек

Крупная авария с участием общественного транспорта произошла в центре Москвы в районе станции метро «Таганская». В результате столкновения пострадал 31 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил источник РЕН ТВ.
По данным столичного Департамента транспорта, дорожный инцидент спровоцировал водитель фургона, который совершил резкое перестроение в полосу движения рейсового автобуса маршрута Е70. Пытаясь избежать прямого столкновения, водитель автобуса выехал на газон, после чего транспортное средство остановилось.
Среди пострадавших оказалась беременная женщина — с диагнозом «угроза преждевременных родов» и ушибами головы она была экстренно доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают необходимую помощь всем участникам происшествия.