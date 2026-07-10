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РЕН ТВ: в центре Москвы в ДТП с рейсовым автобусом пострадал 31 человек

По последним данным, 31 человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы с участием автобуса Е70 и фургона. Среди пострадавших — беременная женщина, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Крупная авария с участием общественного транспорта произошла в центре Москвы в районе станции метро «Таганская». В результате столкновения пострадал 31 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил источник РЕН ТВ.

По данным столичного Департамента транспорта, дорожный инцидент спровоцировал водитель фургона, который совершил резкое перестроение в полосу движения рейсового автобуса маршрута Е70. Пытаясь избежать прямого столкновения, водитель автобуса выехал на газон, после чего транспортное средство остановилось.

Среди пострадавших оказалась беременная женщина — с диагнозом «угроза преждевременных родов» и ушибами головы она была экстренно доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают необходимую помощь всем участникам происшествия.