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Трое туристов перестали выходить на связь в горах Алматы

В горах Алматы ночью развернули поисковую операцию после того, как с туристами была потеряна связь, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.

Источник: Nur.kz

В Instagram-аккаунте Службы спасения Алматы рассказали о ночной поисковой операции в горах Медеуского района.

Поступило сообщение, что трое туристов поднялись на высоту 4147 метров над уровнем моря и перестали выходить на связь.

«Для проведения поисковых работ в горную местность незамедлительно выдвинулась группа спасателей. В ходе обследования района спасатели обнаружили туристов вблизи пика Молодежный», — пояснили в службе спасения.

Затем спасатели организовали спуск и сопроводили группу в безопасное место.

В медицинской помощи они не нуждались.