Трое туристов перестали выходить на связь в горах Алматы

В Instagram-аккаунте Службы спасения Алматы рассказали о ночной поисковой операции в горах Медеуского района.
Поступило сообщение, что трое туристов поднялись на высоту 4147 метров над уровнем моря и перестали выходить на связь.
«Для проведения поисковых работ в горную местность незамедлительно выдвинулась группа спасателей. В ходе обследования района спасатели обнаружили туристов вблизи пика Молодежный», — пояснили в службе спасения.
Затем спасатели организовали спуск и сопроводили группу в безопасное место.
В медицинской помощи они не нуждались.