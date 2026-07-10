Жительница Волгоградской области отдала мошенникам 5,7 млн рублей

По версии следствия, в начале июля 2026 года неизвестные позвонили жительнице Котельниковского района. Они представились сотрудниками банка и убедили женщину, что ее счет пытаются взломать мошенники. Чтобы спасти деньги, нужно срочно их обналичить и передать курьеру. Женщина поверила звонившим. Она сняла все сбережения — 5 миллионов 767 тысяч рублей — и отдала их незнакомцу, который приехал за деньгами.