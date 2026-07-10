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Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 19

На подлете к Москве с начала суток сбито уже 19 беспилотников. Последние пять аппаратов были нейтрализованы силами ПВО, на местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотных летательных аппаратов при попытке приближения к столице. Таким образом, общее количество дронов, сбитых с начала суток, достигло 19.

«Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере Max.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, проводится осмотр территорий. Ранее мэр информировал о 14 нейтрализованных силами ПВО аппаратах.

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