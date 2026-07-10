Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотных летательных аппаратов при попытке приближения к столице. Таким образом, общее количество дронов, сбитых с начала суток, достигло 19.
«Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере Max.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, проводится осмотр территорий. Ранее мэр информировал о 14 нейтрализованных силами ПВО аппаратах.
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