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Минчанин не попался на уловку мошенников благодаря балансу на карте

Житель Минска из-за баланса на карте не попал на уловку аферистов.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин не попался на уловку мошенников благодаря балансу на карте. Подробности приводит ГУВД.

В Советское РУВД обратился 28-летний житель Минска, который едва не попал на уловку мошенников, использовавших схему с оплатой штрафов ГАИ.

Мужчина на телефон пришло сообщение с требованием оплатить штраф и ссылкой якобы для подачи жалоб и проведения платежа. Он перешел по ней, ввел данные своей банковской карты.

«Злоумышленники попытались списать около 3000 белорусских рублей. Однако банк отклонил операцию: на карте мужчины было всего 800 рублей», — привели подробности в милиции.

Как признался минчанин, ранее он уже получал штраф за неправильную парковку и подобного рода сообщение не вызвало у него никаких подозрений. Мужчина решил, что и в этот раз это очередной платеж. По указанному факту заведено уголовное дело.

Ранее в Минске пенсионерка собрала свои сбережения и оставила их в траве.

Тем временем прокурор не дал белоруске заплатить 1600 рублей за консультацию по кредиту.

Кроме того, СК раскрыл причину пожара в жилом доме в центре Минска на улице Ленина.