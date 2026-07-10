Минчанин не попался на уловку мошенников благодаря балансу на карте. Подробности приводит ГУВД.
В Советское РУВД обратился 28-летний житель Минска, который едва не попал на уловку мошенников, использовавших схему с оплатой штрафов ГАИ.
Мужчина на телефон пришло сообщение с требованием оплатить штраф и ссылкой якобы для подачи жалоб и проведения платежа. Он перешел по ней, ввел данные своей банковской карты.
«Злоумышленники попытались списать около 3000 белорусских рублей. Однако банк отклонил операцию: на карте мужчины было всего 800 рублей», — привели подробности в милиции.
Как признался минчанин, ранее он уже получал штраф за неправильную парковку и подобного рода сообщение не вызвало у него никаких подозрений. Мужчина решил, что и в этот раз это очередной платеж. По указанному факту заведено уголовное дело.
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