Директор фирмы обманул воронежских дольщиков на 17 миллионов

Завершилось расследование уголовного дела об обмане дольщиков застройщиком. По версии следствия, в 2016 году в Хохольском районе одна из строительных компаний получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Спортивная районного центра. Затем, с 2020 по 2023 год 63-летний директор строительной компании заключил с гражданами договоры денежного займа, путем подмены договора об участии в долевом строительстве.