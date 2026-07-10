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Директор фирмы обманул воронежских дольщиков на 17 миллионов

Деньги от людей принимались наличными путем подмены договоров.

Источник: Комсомольская правда

Завершилось расследование уголовного дела об обмане дольщиков застройщиком. По версии следствия, в 2016 году в Хохольском районе одна из строительных компаний получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на улице Спортивная районного центра. Затем, с 2020 по 2023 год 63-летний директор строительной компании заключил с гражданами договоры денежного займа, путем подмены договора об участии в долевом строительстве.

По документам, деньги по договорам займа передавались гражданами в наличной форме в кассу организации. Такая схема позволила обвиняемому бесконтрольно распоряжаться полученными средствами, а граждане лишились гарантий на получение недвижимости.

Таким образом от действий директора фирмы пострадали 9 человек. Причиненный им ущерб составил 17 544 450 рублей.

Расследование уголовного дела завершено и направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд города Воронежа.

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