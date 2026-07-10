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На востоке Прикамья подтопило село Кын из-за проливных дождей

Из берегов вышли протекающие рядом с населенным пунктом реки.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Лысьвенского муниципального округа сообщила о последствиях неблагоприятных условий. Село Кын ночью 10 июля подтопили паводковые воды вышедших из берегов рек Москалевка, Бобылевка и Каменка.

Утром вода отошла от приусадебных участков. Окружные власти организовали дежурство силами МБУ ЖКХ и местных жителей.

У железнодорожного путепровода через реку Кын (Каменка) дежурит техника. Произведена закупка щебня для восстановления дорожного полотна. Проезд техники оперативных служб обеспечен.

Канал «КП-Пермь» в Max опубликовал видео подтопления села, предоставленного главой округа Александром Пермяковым. Ранее стало известно о подготовке в селе Кын пункта временного размещения из-за прогнозируемого пик подъема уровня воды в реках.