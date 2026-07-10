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На Северном шоссе в Красноярске произошел крупный пожар

Площадь возгорания превысила 900 квадратов.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Красноярска напугал огромный столб дыма в районе Северного шоссе. Его можно увидеть из ближайших районов города. В МЧС сообщают о крупном пожаре.

По данным ведомства, в 15:40 им поступило сообщение о пожаре на складе макулатуры. К 17:00 огонь уже охватил площадь в 900 квадратов. Около 17:40 возгорание было локализовано на этой же площади.

Склад сейчас тушат 33 пожарных и девять единиц техники. Сведений о пострадавших пока нет.

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