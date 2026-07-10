Семь мирных жителей пострадали при атаке БПЛА в Горловке

В результате атаки украинских беспилотников в Горловке (ДНР) ранения различной степени тяжести получили семь человек. Инцидент произошел 9 июля, сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем канале на платформе «Макс».
«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины вчера, 9 июля, в Горловке ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей», — написал мэр.
Ранее МЧС республики сообщало, что при выполнении служебных обязанностей в Горловке пострадал сотрудник ведомства. Пожарные расчеты выехали на тушение возгорания в центре города, однако были вынуждены несколько раз прерывать работу и отходить на безопасное расстояние из-за многократных атак беспилотников. В ходе одного из налетов FPV-дрона водитель автоцистерны получил акубаротравму.