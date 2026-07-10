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Семь мирных жителей пострадали при атаке БПЛА в Горловке

В Горловке в результате налета украинских дронов пострадали семь мирных жителей. По уточненным данным главы городского округа Ивана Приходько, люди получили ранения различной степени тяжести.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате атаки украинских беспилотников в Горловке (ДНР) ранения различной степени тяжести получили семь человек. Инцидент произошел 9 июля, сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем канале на платформе «Макс».

«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины вчера, 9 июля, в Горловке ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей», — написал мэр.

Ранее МЧС республики сообщало, что при выполнении служебных обязанностей в Горловке пострадал сотрудник ведомства. Пожарные расчеты выехали на тушение возгорания в центре города, однако были вынуждены несколько раз прерывать работу и отходить на безопасное расстояние из-за многократных атак беспилотников. В ходе одного из налетов FPV-дрона водитель автоцистерны получил акубаротравму.

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