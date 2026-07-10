Собрал комбо: в Назарово судят водителя, который попался пьяным за рулем с поддельными правами

Обнаружилось, что Хомутов весной 2025 года был лишен прав за пьяную езду. Наказание было административным, до этого он нетрезвым за рулем не попадался. С лишением житель Назарова смириться не мог, и через мессенджер заказал себе поддельные права. Разумеется, прекрасно понимая, что приобретает фальсифицированный документ. За «карточку» он заплатил 60 тысяч рублей, подделку ему доставили почтовым письмом. Целый год ему удавалось ездить без проблем.