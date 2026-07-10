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Нанес 20 ударов ножом: 77-летний волгоградец чуть не убил сестру из-за лотерейки

Мужчину обвиняют в покушении на убийство сестры.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда следователи уголовное дело на 77-мужчину, который чуть не убил сестру из-за лотерейных билетов. Пенсионер нанес родственнице 20 ударов ножом. Он подозревается в покушении на убийство.

Пожилой мужчина жил вместе с младшей сестрой. По версии следствия, днем 7 июля он не нашел в квартире купленных лотерейных билетов. Решил, что их забрала сестра. Между ними вспыхнул конфликт. Волгоградец схватился за кухонный нож и начал наносить родному человеку множественные удары.

Пытаясь спастись, женщина выбежала в подъезд, но брат настиг ее и там, продолжив бить ножом. Следователи насчитали не менее 20 ран. Спасли волгоградку соседи. Они же вызвали скорую, которая отвезла пострадавшую в больницу.

Пенсионера задержали. Следователи продолжают выяснять причины такого зверства.

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