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В Прикамье школьники спаслись на пожаре, но получили травмы

Огонь охватил площадь в 126 квадратных метров.

Школьники спаслись на пожаре в Лысьвенском округе, но получили травмы, рассказали в МЧС Пермского края.

Возгорание произошло 4 июля в трёхквартирном доме на улице Тракторной в посёлке Кормовище. Первым о пожаре узнал 7-летний ребёнок. Почувствовав запах дыма, он сразу же побежал будить 15-летнюю родственницу. Девочка не растерялась, сняла москитную сетку, и вместе с мальчиком через окно выбралась на улицу.

«Также самостоятельно через дверной проем эвакуировался мужчина 1983 года рождения», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, в результате пожара и дети, и мужчина получили травмы.

Огонь, охвативший площадь в 126 квадратных метров, тушили 15 сотрудников экстренных служб с помощью 4 единиц спецтехники. Сейчас дознаватель МЧС выясняет, что послужило причиной пожара.

Напомним, в Перми ищут собаку Белку, сбежавшую из приюта после пожара.

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