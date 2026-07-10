В Прикамье школьники спаслись на пожаре, но получили травмы

Школьники спаслись на пожаре в Лысьвенском округе, но получили травмы, рассказали в МЧС Пермского края.
Возгорание произошло 4 июля в трёхквартирном доме на улице Тракторной в посёлке Кормовище. Первым о пожаре узнал 7-летний ребёнок. Почувствовав запах дыма, он сразу же побежал будить 15-летнюю родственницу. Девочка не растерялась, сняла москитную сетку, и вместе с мальчиком через окно выбралась на улицу.
«Также самостоятельно через дверной проем эвакуировался мужчина 1983 года рождения», — уточнили в МЧС.
По данным ведомства, в результате пожара и дети, и мужчина получили травмы.
Огонь, охвативший площадь в 126 квадратных метров, тушили 15 сотрудников экстренных служб с помощью 4 единиц спецтехники. Сейчас дознаватель МЧС выясняет, что послужило причиной пожара.
Напомним, в Перми ищут собаку Белку, сбежавшую из приюта после пожара.