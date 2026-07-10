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В Греции пассажира наполовину вытянуло из самолета Ryanair при разгерметизации

В греческом аэропорту «Македония» совершил экстренную посадку самолет Ryanair после разрушения иллюминатора в полете. Пассажира, которого едва не выбросило из салона, удалось удержать. Мужчина госпитализирован с травмами, остальным пассажирам предоставили другой борт.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел на борту пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Салоник (Греция) в Мемминген (Германия). Через несколько минут после взлета в самолете произошла внезапная разгерметизация, сообщает греческий телеканал ERT-news.

По словам очевидцев, после громкого хлопка иллюминатор в салоне разрушился. Сидевшего рядом 60-летнего мужчину под воздействием перепада давления начало вытягивать наружу. Трагедии удалось избежать благодаря реакции других пассажиров, которые успели схватить мужчину, а также пристегнутому ремню безопасности.

В салоне лайнера началась паника, автоматически сработала система подачи кислородных масок. Пилоты приняли решение немедленно вернуться в аэропорт вылета «Македония». После экстренной посадки пострадавшего госпитализировали. У него диагностированы повреждения шейного отдела позвоночника, ссадины и ожоги, полученные при трении о края разбитого стекла. Остальные пассажиры, находившиеся на борту, позднее вылетели в Германию резервным рейсом.

Согласно предварительной версии следствия, озвученной в эфире ERT-news, причиной разрушения иллюминатора мог стать фрагмент обшивки двигателя, который откололся во время взлета и на высокой скорости пробил окно. В настоящее время профильные службы проводят расследование инцидента.