В Греции пассажира наполовину вытянуло из самолета Ryanair при разгерметизации

В салоне лайнера началась паника, автоматически сработала система подачи кислородных масок. Пилоты приняли решение немедленно вернуться в аэропорт вылета «Македония». После экстренной посадки пострадавшего госпитализировали. У него диагностированы повреждения шейного отдела позвоночника, ссадины и ожоги, полученные при трении о края разбитого стекла. Остальные пассажиры, находившиеся на борту, позднее вылетели в Германию резервным рейсом.