В Воронежской области задержали 16 человек, находящихся в федеральном розыске

В ходе рейда правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать 16 человек, находившихся в федеральном розыске. Из них 13 лиц уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, остальные скрывались от органов дознания, следствия и суда либо от отбывания наказания.