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В Волгограде пенсионер набросился с ножом на сестру из-за лотерейных билетов

Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя за покушение на убийство сестры, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя за покушение на убийство сестры, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

По данным следствия, пожилой мужчина не нашел в квартире ранее приобретенные лотерейные билеты и решил, что их забрала его младшая сестра, с которой он жил вместе. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес сестре множество ударов кухонным ножом.

Пытаясь спастись, женщина выбежала в подъезд, однако брат преследовал ее, продолжая бить лезвием. Волгоградка получила не менее 20 проколов и порезов.

Вмешались соседи, которые и вызвали скорую помощь. Пострадавшая была немедленно госпитализирована. Она находится под наблюдением врачей в больнице.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.