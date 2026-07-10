В Волгограде пенсионер набросился с ножом на сестру из-за лотерейных билетов

Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя за покушение на убийство сестры, сообщает пресс-служба областного управления СК России.
По данным следствия, пожилой мужчина не нашел в квартире ранее приобретенные лотерейные билеты и решил, что их забрала его младшая сестра, с которой он жил вместе. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес сестре множество ударов кухонным ножом.
Пытаясь спастись, женщина выбежала в подъезд, однако брат преследовал ее, продолжая бить лезвием. Волгоградка получила не менее 20 проколов и порезов.
Вмешались соседи, которые и вызвали скорую помощь. Пострадавшая была немедленно госпитализирована. Она находится под наблюдением врачей в больнице.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.