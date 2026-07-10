В Волгограде пенсионер набросился с ножом на сестру из-за лотерейных билетов

По данным следствия, пожилой мужчина не нашел в квартире ранее приобретенные лотерейные билеты и решил, что их забрала его младшая сестра, с которой он жил вместе. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес сестре множество ударов кухонным ножом.