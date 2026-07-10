В Волгограде взбесившийся пенсионер устроил резню из-за пропавших лотерейных билетов

— 7 июля 2026 года подозреваемый, не обнаружив в квартире ранее приобретенных лотерейных билетов, решил, что их забрала его младшая сестра, с которой он проживал. На этой почве между родственниками произошел конфликт, в ходе которого фигурант взял кухонный нож и стал наносить ей множественные удары в различные части тела, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.