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Электроснабжение в Ладушкине восстановили на второй день после отключений

Накануне из-за отключения электроэнергии в Ладушкине было нарушено и водоснабжение.

В Ладушкине энергетики вечером 9 июля завершили восстановление электроснабжения, нарушенного ураганным ветром. Свет в городе вернули по основной сети на второй день после массовых отключений. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе АО «Россети Янтарь».

«Мощный циклон валил на линии электропередачи из леса 20-метровые деревья. Энергетики убрали с ЛЭП более 30 деревьев. Специалисты работали круглосуточно до полного восстановления электроснабжения. После прошедшего урагана работы осложнялись штормовыми порывами ветра», — рассказали в АО.

Накануне из-за отключения электроэнергии в Ладушкине было нарушено и водоснабжение. Для жителей организовали подвоз питьевой воды по нескольким адресам города.

7 июля власти Калининградской области объявили режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым штормом. В Калининграде к утру 8 июля сильный ветер повалил больше 10 деревьев, часть из них упала на проезжую часть.

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