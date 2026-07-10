Электроснабжение в Ладушкине восстановили на второй день после отключений

В Ладушкине энергетики вечером 9 июля завершили восстановление электроснабжения, нарушенного ураганным ветром. Свет в городе вернули по основной сети на второй день после массовых отключений. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе АО «Россети Янтарь».