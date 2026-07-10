В Сарове возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты свыше двух месяцев

По версии следствия, с января по август 2025 года индивидуальный предприниматель не выплачивал работнику заработную плату в полном объёме. Сумма задолженности превысила 120 тысяч рублей. Следствие указывает, что при наличии реальной возможности рассчитываться с работниками предприниматель направлял полученную прибыль на иные хозяйственные нужды, не являющиеся первоочередными.