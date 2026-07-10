В Сарове возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты свыше двух месяцев

В Сарове возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы работнику, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области. По материалам прокурорской проверки следователь следственного отдела ЗАТО г. Саров СУ СК России по Нижегородской области возбудил дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев.
По версии следствия, с января по август 2025 года индивидуальный предприниматель не выплачивал работнику заработную плату в полном объёме. Сумма задолженности превысила 120 тысяч рублей. Следствие указывает, что при наличии реальной возможности рассчитываться с работниками предприниматель направлял полученную прибыль на иные хозяйственные нужды, не являющиеся первоочередными.
Следственные органы намерены принять все необходимые меры для возмещения задолженности перед работником в полном объёме. Дальнейшие процессуальные решения будут приниматься по результатам расследования.
Ранее сообщалось, что в Володарском округе прокурор добился выплаты более 1 млн руб. работникам.